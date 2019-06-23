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Фердінанд закликав Лемпарда очолити Челсі

21:35 230 Читать на русском
Фердінанд закликав Лемпарда очолити Челсі
Ріо Фердінанд та Френк Лемпард

Легендарний захисник Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд хоче, аби Френк Лемпард очолив Челсі.

"Думаю, що Лемпард веде переговори з Челсі. Вважаю, він очолить команду. Якщо переговори ведуться, то він отримає роботу, адже вміє розмовляти.

Челсі хоче узгодити з Лемпардом 3-річний контракт до кінця тижня

Френк, приймай роботу, приятель. Челсі потребує тебе. Він мій друг. Він повинен отримати цю роботу. Він заслуговує її", – передає слова Фердінанда Goal.com.

Чех офіційно призначений технічним директором Челсі

Нагадаємо, Челсі залишився без тренера після відходу в Ювентус Мауріціо Саррі, головним претендентом на посаду нового наставника "синіх" вважається Френк Лемпард.

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Теги
Англія Челсі Челсі Ріо Фердінанд Ріо Фердінанд Френк Лемпард Френк Лемпард
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