Фердінанд закликав Лемпарда очолити Челсі

Легендарний захисник Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд хоче, аби Френк Лемпард очолив Челсі.

"Думаю, що Лемпард веде переговори з Челсі. Вважаю, він очолить команду. Якщо переговори ведуться, то він отримає роботу, адже вміє розмовляти.

Челсі хоче узгодити з Лемпардом 3-річний контракт до кінця тижня

Френк, приймай роботу, приятель. Челсі потребує тебе. Він мій друг. Він повинен отримати цю роботу. Він заслуговує її", – передає слова Фердінанда Goal.com.

Чех офіційно призначений технічним директором Челсі

Нагадаємо, Челсі залишився без тренера після відходу в Ювентус Мауріціо Саррі, головним претендентом на посаду нового наставника "синіх" вважається Френк Лемпард.