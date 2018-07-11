Фердінанд: Швидкість Мбаппе – це незаконно

Колишній захисник збірної Англії Ріо Фердинанд поділився враженнями після матчу 1/2 фіналу ЧС-2018 між збірними Франції та Бельгії.

Легендарний гравець Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд відзначив високу швидкість нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе.

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"Швидкість Мбаппе – це незаконно. У захисників паніка, коли доводиться грати проти такого гравця. Йому 19 років, а він уже створює паніку на чемпіонаті світу.

Як протистояти йому? Дивитесь і говорите: "Будь ласка, допоможіть мені!" У такому випадку потрібна допомога партнерів по команді. Раніше я робив це, особливо в кінці моєї кар'єри, якби я грав проти когось швидкого, то хотів би мати Майкла Карріка на полі", – цитує Фердинанда Daily Mail.