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Фердінанд: Швидкість Мбаппе – це незаконно

10:03 2093 Читать на русском
Фердінанд: Швидкість Мбаппе – це незаконно
Кіліан Мбаппе / фото: ФІФА

Колишній захисник збірної Англії Ріо Фердинанд поділився враженнями після матчу 1/2 фіналу ЧС-2018 між збірними Франції та Бельгії.

Легендарний гравець Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд відзначив високу швидкість нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе.

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"Швидкість Мбаппе – це незаконно. У захисників паніка, коли доводиться грати проти такого гравця. Йому 19 років, а він уже створює паніку на чемпіонаті світу.

Як протистояти йому? Дивитесь і говорите: "Будь ласка, допоможіть мені!" У такому випадку потрібна допомога партнерів по команді. Раніше я робив це, особливо в кінці моєї кар'єри, якби я грав проти когось швидкого, то хотів би мати Майкла Карріка на полі", – цитує Фердинанда Daily Mail.

ЧС 20181/2 фіналу

Франція - Бельгія: Вівторок 10 липня 2018

Франція
Матч завершено
1 : 0
Бельгія
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Теги
Франція - Бельгія ЧС 2018 Франція Франція Ріо Фердінанд Ріо Фердінанд Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе
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