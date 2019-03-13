Фердінанд: Роналду – живий футбольний бог

Екс-гравець Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд вражений грою Кріштіану Роналду у матчі проти Атлетіко.

"Кріштіану – живий футбольний бог. У Лізі чемпіонів він побив всі рекорди, які можна тільки уявити. Він зрівнявся з Мессі за кількістю хет-триків.

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До речі, суперником був Атлетіко, команда з дуже хорошою обороною. Кріштіану зробив хет-трик в їх ворота! Він навіть не нервував перед пенальті, чи не так? Неймовірно. Він ніби сказав: "Це мій дім, забирайтеся", – цитує Ріо Фердінанда Daily Mail.

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Нагадаємо, Ювентус переміг Атлетіко у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з рахунком 3:0 та за підсумками обох поєдинків пройшов далі. Усі три голи забив Кріштіану Роналду.