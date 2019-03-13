toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
БАВАРІЯ - ЛІВЕРПУЛЬ ДИНАМО - ЧЕЛСІ БАРСЕЛОНА - ЛІОН ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Фердінанд: Роналду – живий футбольний бог

19:48 878 Читать на русском
Фердінанд: Роналду – живий футбольний бог
Кріштіану Роналду / Фото Reuters

Екс-гравець Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд вражений грою Кріштіану Роналду у матчі проти Атлетіко.

27’ Кріштіану Роналду
49’ Кріштіану Роналду
86’ Кріштіану Роналду
 

"Кріштіану – живий футбольний бог. У Лізі чемпіонів він побив всі рекорди, які можна тільки уявити. Він зрівнявся з Мессі за кількістю хет-триків.

Роналду приніс Реалу 600 тисяч євро, вибивши Атлетіко з Ліги чемпіонів

До речі, суперником був Атлетіко, команда з дуже хорошою обороною. Кріштіану зробив хет-трик в їх ворота! Він навіть не нервував перед пенальті, чи не так? Неймовірно. Він ніби сказав: "Це мій дім, забирайтеся", – цитує Ріо Фердінанда Daily Mail.

Роналду – про камбек з Атлетіко: Для цього мене й запросили в Ювентус

Нагадаємо, Ювентус переміг Атлетіко у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з рахунком 3:0 та за підсумками обох поєдинків пройшов далі. Усі три голи забив Кріштіану Роналду.

Теги
Ліга чемпіонів Ювентус - Атлетіко Ювентус Ювентус Ріо Фердінанд Ріо Фердінанд Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
37
хв
Баварія
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук