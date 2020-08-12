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Фердінанд назвав Санчо найкращим молодим гравцем у світі

14:05 - Читать на русском
Фердінанд назвав Санчо найкращим молодим гравцем у світі
Легендарний Ріо Фердінанд / Фото з відкритих джерел

Легендарний Ріо Фердінанд не гребує компліментами на адресу молодого хавбека Борусії.

"Джейдон Санчо фантастичний! Якщо він перейде в Юнайтед, то негайно підсилить команду – в цьому ніхто не сумнівається.

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Манчестер Юнайтед потрібні найкращі гравці в світі, які одразу гратимуть у стартовому складі. Я вважаю, що Санчо в цій категорії. У всіх складах Манчестер Юнайтед були гравці, які боролися за кожну позицію, і коли їх замінювали, то якість не змінювалась", – цитує Фердінанда BBC Sports з посиланням на власне радіо.

Додамо, що у минулому сезоні Бундесліги Санчо провів 32 матчі, в яких відзначився 17-ма голами та 16-ма асистами. До слова, Ріо Фердінанд є легендою англійського та світового футболу, який найбільше запам'ятався виступами в МЮ та збірній Англії.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Ріо Ріо Фердінанд Німеччина Джейдон Джейдон Санчо
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