Ріо Фердінанд, який часто говорив про необхідність звільнення Уле Гуннара Сульшера, все одно залишився незадоволеним.

"Пауза на матчі збірних була ідеальним періодом для ухвалення цього рішення, я не розумію, чому вони затягували.

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Це важливий момент, те, як керують цим клубом, просто шокує. А тепер все робиться поспіхом. І мене особливо вражає те, що й кандидатів безробітних немає. Це якийсь хаос.

Якщо подивитися на тренерів, яких привів Ед Вудворд, – хто з них досяг успіху? Та ніхто. Чи спрацювали трансфери? Ні. Все це на його совісті, йому потрібно взяти провину на себе", – цитує Фердінанда The Independent.

Нагадаємо, Юнайтед звільнив Сульшера після поразки від Уотфорда (4:1) в рамках АПЛ, де "червоні дияволи" після 12-ти турів розташувались на 8-й сходинці.

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