Чемпіонат Англії 2020/21, 2-й тур

Саутгемптон – Тоттенхем – 2:5

Голи: Інгз, 32, 90 (пен) – Сон Хин Мін, 45+2, 47, 64, 73, Кейн, 82

Ньюкасл – Брайтон – початок о 16:00

Лестер – Бернлі – початок о 21:00

Саутгемптон приймав Тоттенхем. "Святі" відкрили рахунок на 32-й хвилині завдяки голу Інгза, який холоднокровно пробив у дальній кут з меж карного майданчика. Проте, довго радіти господарям не судилось. Під завісу тайму Сон Хин Мін отримав чудову діагональ від Кейна у штрафному майданчику та зрівняв рахунок.

Сульшер назвав причини несподіваної поразки Манчестер Юнайтед від Крістал Пелас

Одразу по перерві "шпори" вийшли уперед – Сон Хин Мін увірвався у штрафний майданчик і пробив у лівий кут. На 64-й той же Сон закріпив перевагу – він отримав довгу передачу від Кейна, увійшов у карний майданчик і холоднокровно пробив – 1:3. Після цього "святі" зовсім посипались – на 73-й дует Сон Хин Мін + Харрі Кейн поклали ще один. Здавалось, що гірше бути не може, але ні – Кейн на добиванні зумів забити ще один. Під завісу зустрічі Саутгемптону вдалось відквитати один гол завдяки пенальті, який реалізував Денні Інгз. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу "шпор" – 2:5.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ АНГЛІЇ