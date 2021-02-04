Після безгольового першого тайму команди взялися до справи на старті другої половини. На 51-й хвилині Бенрама одним пасом розрізав оборону бірмінгемців і вивів на ударну позицію Томаша Соучека, який класно поклав у дальній кут.

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А вже за п'ять хвилин той же Бенрама розігнав контратаку "молотків", на фініші якої Антоніо пасом знайшов Лінгарда й Джессі в два дотики оформив прем'єрний гол за лондонців. На 81-й Оллі Воткінс зіграв на випередження після пасу Гріліша від правого краю і, здавалося, повернув Віллу до гри. Але Лінгард ледь не в наступній атаці потужним ударом із меж штрафного пробив Мартінеса – 1:3!

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