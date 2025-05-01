"Футбол 24" продовжує згадувати найбільш скандальних особистостей в українському футболі. Дивіться нове відео на нашому YouTube-каналі.

Мірча Луческу – один з найуспішніших в українському футболі іноземних фахівців, який встиг попрацювати на два найзапекліші ворожі табори.

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Спочатку румун віддав 14 років життя Шахтарю, а згодом, після вояжу у пітерський Зеніт та повернення у збірну Туреччини, зі скандалом очолив київське Динамо.

Увесь український відрізок кар'єри Луческу супроводжували скандали – здебільшого вони пов'язані з арбітрами. Детальніше про це дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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