Колос, який ще в минулому сезоні боровся за виживання, нині несподівано опинився серед лідерів УПЛ, спонукаючи "Футбол 24" замислитися, у чому секрет стрімкого злету команди з Ковалівки.

У попередній кампанії Колос опинився на межі вильоту, довго борсався серед нижньої частини турнірної таблиці й лише завдяки більш вдалому завершенню чемпіонату зумів зберегти прописку в еліті українського футболу. Та вже нинішній сезон демонструє зовсім інше обличчя ковалівців: команда впевнено стартувала без поразок і тепер несподівано закріпилася серед трійки лідерів. Це свідчить про довготривалу трансформацію Колоса, чи ми маємо справу з короткочасним сплеском – головне питання початку сезону.

Ігровий цикл 2024/25 завершився для Колоса лише десятим місцем, і майбутнє клубу видавалося доволі туманним. Новий чемпіонат перевернув уявлення про команду: у перших шести турах вона набрала 14 очок і нині входить до трійки лідерів, поступаючись лише гегемонам Динамо та Шахтарю – і то винятково за різницею м’ячів. Колос ще не програв жодного матчу, а його гра вирізняється впевненістю та результативністю навіть у поєдинках проти доволі сильних суперників.

Колос повертає потрібну силу

Для ковалівців нинішній успіх має особливу вагу, адже він не лише піднімає статус клубу в Україні, а й робить його помітнішим на міжнародній арені. Потрапляння до зони єврокубків означало б зовсім інший рівень можливостей: це і серйозні фінансові надходження у разі виходу до основної частини турніру, і підвищення інтересу до клубу.

Не менш важливим є аспект трансферної привабливості – гравці, які мають амбіції, охочіше обирають команди, що здатні боротися за місце в європейських турнірах. Таким чином, нинішній ривок Колоса може стати фундаментом не лише для спортивних досягнень, а й для розвитку клубу в цілому.

Старий знайомий

Минулого сезону Колос очолював молодий український тренер Олександр Поздєєв. Проте невтішні результати, нездорова атмосфера та постійна боротьба за зону, не позначену червоним кольором у турнірній таблиці, схоже, втомили керівництво. Наставника вирішили відправити у відставку. Його місце оперативно посів добре знайомий клубу Руслан Костишин – і цей крок, як виявилося, став найвдалішим рішенням президента.

Руслан Володимирович працює з Колосом практично від самого заснування цього проекту. Саме під його керівництвом команда пройшла шлях від аматорів до професійного футболу, здобула успіхи у Другій та Першій лігах, дебютувала в УПЛ і навіть пробилася до єврокубків. У першому ж сезоні в еліті ковалівці посіли шосте місце та кваліфікувалися до Ліги Європи, набравши 32 очки.

Втім, у 2021 році Костишин покинув пост, після чого результати Колоса вже не були такими стабільними. Поки клуб експериментував з іншими тренерами, Руслан Олександрович спробував свої сили за кордоном – у Казахстані, де зумів створити справжню сенсацію з Аксу, вивівши новачка елітного дивізіону на шосте місце. Після його відходу команда різко опустилася на останню сходинку.

Тож у сезоні 2024/25, коли результати під керівництвом Поздєєва викликали серйозне занепокоєння, Андрій Засуха повернув старого доброго знайомого. Спершу Костишина оголосили як в.о. наставника, однак сам він тоді відреагував просто: "Перед командою мене представили як головного тренера, і для мене це основне. Головне, щоб ми піднялися в таблиці. Далі життя покаже". І воно показало.

Тандем, що творить результат

Жоден фахівець не керує командою самотужки – за його успіхами майже завжди стоїть злагоджена робота штабу помічників.

У Колосі поруч із Русланом Костишиним працюють Олег Шелаєв та Тарас Михалик, які суттєво підсилюють наставника. На цьому у розмові з Футбол 24 наголошує й український тренер та експерт Богдан Блавацький.

"У Колосі чудово працює зв’язка Костишин – Шелаєв. І я підкреслюю прізвище асистента, адже це саме та деталь, якої бракувало Руслану Володимировичу раніше. Робота в Заліщиках і досвід на телебаченні лише додали впевненості цьому тандему. А грамотне підсилення у вигляді Михалика – з тієї ж серії. Вміння зробити результат із мінімальних ресурсів, вміння витискати максимум там, де, здавалося б, нічого немає, – це теперішній Колос. Команда рухається спокійно, крок за кроком, до своєї мети. Їхня скромність лише прикрашає".

Єдність і дисципліна

Не менш важливим чинником успіху Колоса залишається командна єдність. Вона була однією з головних рис ковалівців ще з їхнього дебютного сезону в УПЛ, коли важко було виділити когось одного – колектив працював як єдиний механізм. Тоді найкращим бомбардиром став Володимир Лисенко, але навіть він мав усього шість голів, що підкреслювало: секрет команди полягає не в індивідуальностях-зірках, а у згуртованості всіх гравців.

"Ми маємо бути не набором індивідуальностей, а згуртованою командою. Від цього йдуть усі інші моменти: динаміка, пристрасть у тренуваннях і матчах. Ми маємо битися один за одного. Це стало ключовим. Для штабу важливо, щоб ми відчували себе родиною", – зазначив в інтерв’ю для Футбол 24 захисник Колоса Андрій Цуріков.

Цьогоріч атмосфера в команді зберігає ту ж філософію, хоча й набуває нових відтінків. Найрезультативнішим наразі є Юрій Климчук із трьома забитими м’ячами, тоді як ще кілька футболістів мають по одному голу. Це вкотре підтверджує тезу про згуртованість команди та відсутність залежності від окремих виконавців.

Енергія змін

Селекція відіграє ключову роль в успіху будь-якої команди, адже правильне підсилення значно впливає на результати на полі. Цього сезону Колос провів доволі успішну трансферну кампанію, незважаючи на втрату кількох лідерів.

Серед тих, кого команді не вдалося зберегти, – один із головних бомбардирів, молодий вінгер Владислав Велетень, який перейшов до Полісся. У Ковалівці він провів майже чотири роки, і саме тут він сформувався як сильний та ефективний атакувальний гравець. Також клуб розірвав контракт із Павлом Оріховським, який нещодавно постраждав у ДТП. За три роки перебування в Колосі Павло став справжнім лідером команди не лише на полі, а й поза ним.

Водночас завдяки професійній роботі тренерського штабу стає зрозуміло, що ці втрати не виявилися такими суттєвими, як могло здатися на перший погляд. Першим підсиленням, про яке варто згадати, став вже згаданий форвард Юрій Климчук, який перейшов із Руха. Нагадаємо, що саме він наразі очолює список бомбардирів Колоса.

"Чув, як Вацко сказав, що команду свого часу зібрав тодішній директор Віталій Лисицький. Можливо, і його заслуга є, адже позбирати гравців важливо, але ще важливіше – працювати з ними та витискати максимум. Це і є головна заслуга тренерського штабу Колоса. Вони вміють розкривати сильні сторони футболістів. Навіть той же Климчук, який прийшов після травми з Руха, помітно змінив атмосферу, почав забивати і розкриватися зовсім по-новому. Таких прикладів можна навести чимало", – продовжує Богдан Блавацький.

Не менш вагомим придбанням став Ібрахім Кане – правий півзахисник із Ворскли, якого хотіли не лише в Ковалівці. Мацапура, Краснічі, Понєдєльнік та інші гравці стали важливим нововведенням у вже помітно реорганізованому Колосі під керівництвом Костишина.

Ризик Олександрії 2.0

Однак такий стрімкий успіх Колоса не може не викликати певного хвилювання, особливо серед відданих фанатів клубу. Постає питання, чи не повторить команда Костишина шлях Олександрії, приклад якої ще свіжий. Коли минулого сезону "містяни" стали срібними призерами УПЛ, а тепер, після відходу тренера та ключових гравців, команда провально розпочала чемпіонат, хоча поступово й набирає кондиції.

"Період, проведений Костишиним поза клубом, дозволив йому зрозуміти: краще мати "синицю в руках" і працювати з командою, яку він добре знає, ніж шукати авантюрні варіанти. Навідміну від історії з Ротанем, у Колосі все зробили вчасно і правильно. Президент визнав свою помилку, повернув тренера, і тепер у команди є стабільність. Вони залишаються скромними, не роблять гучних заяв, але саме ця простота й щирість підкуповують. І я впевнений, що Колос ще довго буде у верхній частині турнірної таблиці", – підсумовує Блавацький.

Шлях до утримання успіху

Щоб зберегти досягнуті результати та залишатися серед лідерів українського футболу, Колосу важливо підтримувати стабільність на тренерському містку. Повернення Руслана Костишина продемонструвало, що досвідчений наставник може швидко налагодити роботу команди та надати гравцям впевненості. Не менш значущим є підтримання єдності в колективі – саме згуртованість і взаємна відповідальність за результат залишаються ключовими факторами успіху.

Ретельна селекція та швидка адаптація новачків повинні залишатися пріоритетом, адже навіть у разі втрати кількох провідних гравців ефективність команди не падає, якщо підсилення обирається продумано. Також слід планувати розвиток клубу на кілька сезонів уперед, приділяючи увагу підготовці молодих футболістів, модернізації інфраструктури та фінансовій стабільності.

Якщо команда ставить за мету закріпитися в єврокубковій зоні, важливо приділяти увагу не лише внутрішнім змаганням, а й тактичній, фізичній та психологічній готовності до міжнародних матчів. Не забуваємо також про розвиток тренерського штабу. Грамотна робота помічників та аналітиків дозволяє максимально розкрити потенціал гравців.

