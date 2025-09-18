Фенікс-Маріуполь обіграв МФК Металург у матчі 1/16 фіналу Кубка України сезону 2025/26. Результат та огляд зустрічі читайте у цій новині на "Футбол 24".

Кубок України, 1/16 фіналу

МФК Металург – Фенікс-Маріуполь – 1:1 (2:4 по пенальті)

Голи: Іродовський, 45+1 – Ременяк, 54

У матчі 1/16 фіналу Кубка України зустрічалися два клуби Першої ліги Металург та Фенікс- Маріуполь. Гості дуже активно розпочали матч, вже на 5-й хвилині Нич вийшов віч-на-віч з голкіпером, але воротар зміг відбити удар ногою. Перший тайм пройшов за ігрової переваги Фенікса-Маріуполя, але рахунок у грі відкрив Металург. Рудавський зробив подачу з флангу, а Іродовський виграв верхову боротьбу у захисника.

На 54-й хвилині Фенікс-Маріуполь відновив паритет. Панчишин виконав навіс, захисник запоріжців вибив м'яч, але на підхопленні опинився Ременяк, півзахисник з льоту пробив під стійку воріт Металурга. Під кінець гри Ременяк міг вивести свою команду вперед, проте він завершив небезпечну атаку ударом у перекладину.

Основний час завершився нічиєю, тому переможець гри визначався у серії післяматчевих пенальті. Більш влучними були гравці Фенікса-Маріуполя та здобули путівку до 1/8 фіналу Кубка України.

