"У звіті, який описує ставлення обох сторін щодо матчу з Динамо, який відбувся 27 липня 2022 року, зазначається, що Фенербахче не має жодного стосунку до цієї проблеми. Відзначається роль Фенербахче як спортивного клубу, делікатна позиція та кроки, які клуб вжив наступного дня у цьому відношенні.

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Щодо питання про те, що УЄФА розпочав розслідування з визначенням "некоректна поведінка", про яке ще не було повідомлено в Дисциплінарний комітет, наш клуб підійшов до цього питання делікатно та швидко підготував вичерпну заяву. У заяві, адресованій Федерації футболу Туреччини та надісланій до УЄФА через федерацію, позиція нашого клубу з 24 лютого 2022 року, першого дня російсько-української війни, і те, що він зробив у цьому процесі до теперішнього часу, детально розкрита конкретними фактами.

У декларації ще раз підкреслюється, що, як наголошується нашим клубом в офіційній заяві, оприлюдненій наступного дня після матчу, вищезазначена риторика була рішуче відкинута. Вона жодним чином не сумісна з цінностями нашого бренду та його реакціями на соціально-гуманітарні питання сьогодення. Товариський матч під девізом "Футбол заради миру", зіграний з донецьким Шахтарем 19 квітня з метою привернути увагу до невинних людей і дітей, які постраждали від війни, привернути увагу до проблеми, надати матеріальну та моральну підтримку, було продемонстровано як яскравий приклад ставлення нашого клубу до цього питання.

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У нашому клубі підкреслили, що 20-секундні вигуки, які лунали з частини трибун у 120-хвилинному матчі, не можна трактувати як політичну позицію, і було б несправедливо притягувати до відповідальності клуб як юридичну особу.

Крім того, перед матчем, під час матчу та після голу гравці київського Динамо дуже чітко здійснювали провокаційні дії щодо наших уболівальників, що видно на фото та відео. Наш клуб також поділився зображеннями футболок з написом "Зупиніть війну", в яких гравці були перед першим матчем, а також світлинами делегацій двох клубів, які зібралися на дружній вечері перед матчем у Стамбулі.

Ми не приймаємо вигуки, які були на матчі. Ще раз ми чітко заявляємо, що не дозволимо пов’язувати цю проблему з нашим клубом та брендом", – йдеться в заяві Фенербахче на офіційному сайті.

Нагадаємо, після гола Буяльського фанати турецького клубу почали наспівувати кричалки на честь Владіміра Путіна, війська якого продовжують вбивати українців. Мірча Луческу на знак протесту проігнорував післяматчеву прес-конференцію, а Динамо поскаржилось делегатам УЄФА.

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