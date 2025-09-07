Президент Фенербахче Алі Коч підтвердив, що отримав відмову від тренера, який був першим вибором клубу.

Фенербахче знаходиться в пошуках головного тренера після звільнення Моурінью. Список потенційних наставників включає в себе імена таких фахівців, як Ангелос Постекоглу і Лучано Спаллетті.

Алі Коч підтвердив інформацію про те, що клуб звертався до Спаллетті, але італійця робота в Туреччині не зацікавила. "Спаллетті був нашим першим вибором, але він вирішив не працювати тренером у цьому сезоні.

Через велику кількість іноземних гравців у нашій команді ми вважаємо, що тренером повинен бути іноземець з досвідом роботи в Європі. Ми розглядаємо кілька варіантів і незабаром оголосимо ім'я нового тренера", – цитує Коча Football Italia.

Спаллетті був звільнений зі збірної Італії в червні після провальної кампанії на Євро-2024. Його замінив Дженнаро Гаттузо, який дебютував у п'ятницю в матчі проти Естонії, що завершився перемогою з рахунком 5:0.

