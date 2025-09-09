Наступним тренером Фенербахче стане Тедеско. Як інформує офіційний сайт "канарок", німецький тренер поставив підпис піддворічним контрактом і став наступником Жозе Моурінью.

Фенербахче знайшов заміну Моурінью, але отримав відмову – несподіване зізнання президента клубу

39-річний Тедеско в минулому працював у збірній Бельгії. Він також тренував РБ Лейпциг, московський Спартак і Шальке.

Нагадаємо, що Тедеско був звільнений зі збірної Бельгії через погані результати команди, а також через конфлікт з воротарем Реала Тібо Куртуа.

Моурінью був звільнений після вильоту Фенербахче з ЛЧ від Бенфіки Анатолія Трубіна.

