Фенербахче офіційно знайшов заміну Моурінью – він працював на Росії і конфліктував із зіркою Реала
Екс-наставник збірної Бельгії Доменіко Тедеско очолить Фенербахче.
Наступним тренером Фенербахче стане Тедеско. Як інформує офіційний сайт "канарок", німецький тренер поставив підпис піддворічним контрактом і став наступником Жозе Моурінью.
39-річний Тедеско в минулому працював у збірній Бельгії. Він також тренував РБ Лейпциг, московський Спартак і Шальке.
Нагадаємо, що Тедеско був звільнений зі збірної Бельгії через погані результати команди, а також через конфлікт з воротарем Реала Тібо Куртуа.
Моурінью був звільнений після вильоту Фенербахче з ЛЧ від Бенфіки Анатолія Трубіна.
