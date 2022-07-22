Турецький колектив зазнав втрати після першого поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів проти киян.

Сердар Азіз отримав пошкодження у першому таймі матчу другого раунду відбору ЛЧ проти Динамо й був замінений одразу по перерві на Марселя Тіссерана.

Фенербахче між матчами з Динамо офіційно підписав форварда збірної Італії

Після поєдинку 31-річний турок пройшов медичне обстеження. Сьогодні пресслужба Фенербахче повідомила результати. МРТ виявила надрив м'язів в області паху та кровотечу 3-го ступеня. Лікування Азіза розпочалось.

Нагадаємо, українська та турецька команди розійшлись безгольовим миром у польській Лодзі. Матч-відповідь відбудеться у Стамбулі 27 липня.

Динамо – Фенербахче: Луческу обламав план Жезуша в матчі ЛЧ – відкриття і дивні заміни, а турки знайшли змову суддів