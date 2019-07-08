Фенербахче встановив ціну на Зайца, яким цікавиться Динамо

Київське Динамо хоче підписати півзахисника Фенербахче Міху Зайца.

Турецький клуб відхилив попередні пропозиції Динамо та встановив ціну на 25-річного хавбека Міху Зайца у розмірі 8 мільйонів євро, повідомляє Sporx.com.

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За різними джерелами кияни пропонували за Зайца від 5 до 7 мільйонів євро. Зауважимо, що словенський футболіст приєднався до Фенербахче лише взимку цього року. У другій частині сезону Зайц провів 10 матчів та забив 2 голи.

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