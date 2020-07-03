Фенербахче визначився з двома головними кандидатами на посаду тренера – одного з них сватали в Динамо

Стамбульський Фенербахче обирає між турецькими фахівцями – Еролом Булутом та Оканом Буруком – на посаду головного наставника команди.

Ерол Булут став одним з головних претендентів на посаду наставника Фенербахче, стверджує Fanatik.

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Зазначається, що стамбульський клуб обирає між ним та Оканом Буруком. Президент Фенербахче Алі Коч заявив, що ім'я наставника клубу стане відоме по завершенні сезону. На рішення призначити турецького фахівця вплинув легендарний Емре Белозоглу, який, скоріш за все, отримає посаду спортивного директора клубу.

Нагадаємо, що Ерола Булута сватали на місце головного тренера Динамо замість Олексія Михайличенка. Додамо, що його Антальяспор посідає 9 місце в чемпіонаті Туреччини, маючи в активі 37 очок після 29 турів.

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