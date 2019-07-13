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Фенербахче відмовився від трансферу Озіла – відома причина

22:51 276 Читать на русском
Фенербахче відмовився від трансферу Озіла – відома причина
Месут Озіл / Reuters

Турецький гранд не буде продовжувати переговори щодо плеймейкера Арсенала.

Фенербахче не влаштували фінансові апетити Озіла, інформує Independent.

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Німець хотів отримувати у складі "канарок" стільки ж, скільки й в Арсеналі. Його нинішня зарплата складає 300 тисяч фунтів на тиждень, однак керівники стамбульського клубу на такі умови не погодились.

Арсенал продовжить шукати варіанти працевлаштування для Озіла, який не входить в подальші плани тренера команди Унаї Емері.

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