Фенербахче відмовився від трансферу Озіла – відома причина

Турецький гранд не буде продовжувати переговори щодо плеймейкера Арсенала.

Фенербахче не влаштували фінансові апетити Озіла, інформує Independent.

Фенербахче орендував гравця на позицію Коноплянки

Німець хотів отримувати у складі "канарок" стільки ж, скільки й в Арсеналі. Його нинішня зарплата складає 300 тисяч фунтів на тиждень, однак керівники стамбульського клубу на такі умови не погодились.

Арсенал продовжить шукати варіанти працевлаштування для Озіла, який не входить в подальші плани тренера команди Унаї Емері.

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