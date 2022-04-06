Захисник Шахтаря Ісмаїлі не стане гравцем Фенербахче у найближчий час.

Фенербахче запросив Ісмаїлі разом з агентом минулого тижня до Стамбулу, але зараз ухвалив рішення не підписувати лівого захисника, інформує Fotospor.

Шахтар слідом за Динамо проведе благодійні матчі – Срна назвав суперників та двох легіонерів, які залишились

Перше, що відлякало турків – зарплата, яку запросив бразилець. Фенербахче не готовий платити 2 млн євро на рік новачку. Окрім цього, Ісмаїлі хотів контракт терміном на 2 роки, що не входило у плани турецького гранда.

Додамо, що оборонець відіграв за Шахтар у поточному сезоні в 21 поєдинку, в яких записав до свого активу 5 асистів.

Росія напала на Україну: сумні прогнози для Динамо з Шахтарем, екс-зірка збірної затримав диверсанта (LIVE)