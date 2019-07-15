Фенербахче відмовив Бетісу у трансфері Зайца – турки вимагають значну суму за ціль Динамо

Словенець Міха Зайц може залишитися у складі Фенербахче цього літа.

"Канарки" не захотіли продавати хавбека Бетісу, інформує Sporx.

Полювання на Зайца: Спартак може перехопити трансферну ціль Динамо

"Огірки" запропонували за Зайца 6 мільйонів євро, однак турецький гранд прагне отримати 9 мільйонів. Раніше інтерес до півзахисника приписували кільком російським клубам і київському Динамо, які також не змогли задовольнити фінансові апетити Фенербахче.

Нагадаємо, Зайц перейшов до турецького гранда взимку 2019-го року і встиг відзначитися 2 голами в десятьох матчах.

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