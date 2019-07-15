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Фенербахче відмовив Бетісу у трансфері Зайца – турки вимагають значну суму за ціль Динамо

11:54 343 Читать на русском
Фенербахче відмовив Бетісу у трансфері Зайца – турки вимагають значну суму за ціль Динамо
Міха Зайц / Getty Images

Словенець Міха Зайц може залишитися у складі Фенербахче цього літа.

"Канарки" не захотіли продавати хавбека Бетісу, інформує Sporx.

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"Огірки" запропонували за Зайца 6 мільйонів євро, однак турецький гранд прагне отримати 9 мільйонів. Раніше інтерес до півзахисника приписували кільком російським клубам і київському Динамо, які також не змогли задовольнити фінансові апетити Фенербахче.

Нагадаємо, Зайц перейшов до турецького гранда взимку 2019-го року і встиг відзначитися 2 голами в десятьох матчах.

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Теги
Іспанія Туреччина Міха Зайц Міха Зайц Динамо Динамо Фенербахче Фенербахче Бетіс Бетіс
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