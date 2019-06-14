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Фенербахче розпочав переговори щодо трансферу Коноплянки – турецький ЗМІ

18:02 629 Читать на русском
Фенербахче розпочав переговори щодо трансферу Коноплянки – турецький ЗМІ
Євген Коноплянка / Р. Породько

Вінгер Шальке і збірної України Євген Коноплянка може продовжити кар'єру в турецькому чемпіонаті.

Фенербахче почав переговори щодо трансферу Євгена Коноплянки відразу після закінчення матчів збірних, інформує TRT SPOR.

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Шальке не зацікавлений у збереженні українця в команді. Контракт українця закінчується влітку 2020 року.

Додамо, що Коноплянка провів 2 зустрічі у матчах кваліфікації Євро-2020, і в матчі проти Сербії (5:0) оформив дубль. Загалом, у цьому сезоні Євген Коноплянка провів 21 матч у складі гельзенкірхенців, відзначившись голом і гольовою передачею.

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Теги
Трансфери Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке Фенербахче Фенербахче Туреччина
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