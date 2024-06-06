Турецький віце-чемпіон провів дуже успішний сезон. Однак набрати 99 очок у чемпіонаті виявилося недостатньо для перемоги в Суперлізі – Галатасарай виявився спритнішим. Моурінью був запрошений "канарками" для повернення чемпіонського титулу.

Моурінью офіційно очолив європейський клуб

Як інформує офіційний сайт Фенербахче, "особливий" зароблятиме в Стамбулі 10,5 млн євро на рік. Ця сума буде фіксованою, вона не передбачає бонусів за різні спортивні досягнення.

Таким чином, у Туреччині Моурінью зароблятиме набагато більше, ніж у Ромі. Його річний оклад у столиці Італії становив 7,5 млн євро. До цього Жозе заробляв щорічно 16 млн євро, тренуючи Тоттенхем.

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