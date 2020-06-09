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Фенербахче призначив тимчасового тренера – в турецький клуб сватають Реброва

15:29 1244 Читать на русском
Фенербахче призначив тимчасового тренера – в турецький клуб сватають Реброва
Тахір Карапінар / Fanatik

Турецький Фенербахче обрав наставника, який очолюватиме команду до завершення сезону 2019/20.

Тахір Карапінар стане виконувачем обов'язків головного тренера Фенербахче до кінця поточного сезону, йдеться в офіційній заяві клубу.

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По завершенні сезону Карапінар стане тренером в акакдемії Фенербахче. Таким чином, після завершення сезону в Туреччині місце наставника турецького клубу залишиться вакантним. Одним з головних претендентів на цю посаду називають українського фахівця Сергія Реброва, який виступав за турецький клуб у статусі гравця в сезоні 2003/04.

До слова, Фенербахче посідає лише сьоме місце у чемпіонаті Туреччини із 40 пунктами, відстаючи від лідера – Трабзонспора – на 13 очок. А от Ференцварош Реброва впевнено лідирує в чемпіонаті Угорщини, маючи 63 очки та прекрасні шанси на здобуття чемпіонських медалей.

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Ференцварош Ференцварош Головне Сергій Ребров Сергій Ребров Фенербахче Фенербахче Туреччина
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