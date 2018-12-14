Фенербахче представив нового головного тренера

Ерсун Янал став головним тренером Фенербахче. Контракт підписаний на 1,5 року.

Фенербахче оголосив про призначення Ерсуна Янала новим наставником команди. Про це йдеться на офіційному сайті стамбульського клубу.

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Угода розрахована на півтора року. До слова, 56-річний Янал вже працював у Фенербахче в сезоні 2013/14 та привів команду до перемоги в чемпіонаті Туреччини. Останнім місцем роботи тренера був Трабзонспор. У Фенербахче Янал змінив Ервіна Кумана, який тимчасово керував командою після відставки Філіппа Коку.

Фенербахче відверто провалює сезон 2018/19. У чемпіонаті столична команда посідає передостаннє 17 місце, зате вийшла в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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