Керем Актюркоглу летить до Стамбула на підписання контракту з Фенербахче, інформує інсайдер Фабріціо Романо. Повідомляється, що угода узгоджена. Гравець поб'є трансферний рекорд "канарок", але сума трансферу при цьому не називається.

"Агент Трубін": фанати Бенфіки хвалять голкіпера збірної України за трансфер Судакова

Що цікаво, саме Актюркоглу забив єдиний гол у протистоянні між Бенфікою і Фенербахче в кваліфікації плей-офф Ліги чемпіонів (0:0, 1:0). Це взяття воріт турок не святкував – він уже тоді знав, що може продовжити кар'єру в таборі свого суперника. Зазвичай він святкує свої голи, демонструючи чарівну паличку Гаррі Поттера.

Нагадаємо, що виліт з кваліфікації ЛЧ коштував Жозе Моурінью посади головного тренера Фенербахче.

Судаков дав перше інтерв'ю в статусі гравця Бенфіки – гучні обіцянки, вплив Трубіна і позиція на полі