Фенербахче у своєму твіттері оголосив про принципову домовленість щодо приходу Джошуа Кінга.

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Вже сьогодні ввечері нападник має прибути до Стамбулу, пройти медогляд та домовитись щодо умов переходу, після чого, скоріш за все, поставить підпис під угодою.

Зазначимо, що Кінг останній сезон провів у складі Уотфорда, який, за підсумками кампанії 2021/22 вилетів з АПЛ. В активі норвежця 33 матчі у всіх змаганнях, 5 голів та 3 асисти. За свою кар'єру пограв за Евертон, Борнмут, Борусію М, Блекберн, Халл Сіті, а з 2008 по 2013 роки перебував у системі Манчестер Юнайтед.

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