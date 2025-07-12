Арчі Браун, англійський оборонець із ямайським корінням, розповів про несподіваний зрив трансферу в Мілан. У коментарі інсайдеру Фабріціо Романо 23-річний футболіст зізнався, що вже був готовий приєднатися до "россонері", але в справу втрутився Фенербахче.

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"Угода з Міланом була практично завершена. Я був готовий вирушити туди. Але потім мені вночі зателефонував президент Фенербахче. Це змінило все. Пристрасть, яку він продемонстрував, бачення… Усе це зробило вибір очевидним. Я зрозумів, що маю перейти саме у Фенербахче", – пояснив Браун.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про призупинення переговорів між Міланом та Арсеналом щодо трансферу українського захисника Олександра Зінченка. Тоді ЗМІ інформували, що після відходу Тео Ернандеса Мілан зробив пріоритетною кандидатуру Арчі Брауна на лівий фланг захисту. Втім, з огляду на нові обставини, цілком імовірно, що клуб знову повернеться до варіанту із Зінченком.

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