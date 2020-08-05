Фенербахче офіційно призначив нового тренера – раніше його сватали в Динамо

Про призначення 45-річного Ерола Булута "канарки" оголосили на своєму офіційному сайті. Останнім місцем роботи тренера був Аланьяспор.

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У статусі гравця Булут захищав кольори Фенербахче в 1995-1999 роках. У складі стамбульського гранда провів 136 матчів та забив 11 голів. Цікаво, що на початку червня турецького фахівця активно сватали у київське Динамо, яке тоді ще очолював Олексій Михайличенко. Нагадаємо, одним із претендентів на посаду наставника Фенербахче називали Сергія Реброва.

До слова, в сезоні 2019/20 Фенербахче посів 7 місце в чемпіонаті Туреччини, але після дискваліфікації Трабзонспора гратиме в Лізі Європи.

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