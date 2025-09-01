Фенербахче на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з Марко Асенсіо. Він поставив підпис під контрактом за схемою 3+1. Повідомляється, що півзахисник перейшов з ПСЖ на постійній основі.

Фенербахче підписує "Гаррі Поттера", який вибив його з Ліги чемпіонів

У таборі "канарок" Асенсіо гратиме під 21-м номером.

Нагадаємо, що Марко провів 8 сезонів у Реалі, зігравши за "бланкос" майже 200 матчів. Ще 2 сезони він провів у ПСЖ. Щоправда, у нього не склалися стосунки з наставником парижан Луїсом Енріке. У минулому сезоні іспанець грав за Астон Віллу на правах оренди.