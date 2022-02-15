Фенербахче перебуває у пошуку нового головного тренера, повідомляє Yeni Asir.

Луческу та Кендзьора зустрілися з наставником збірної Польщі – новий тренер відвідав розташування киян

60-річний Ісмаїл Картал, який нині керує командою, з самого початку розглядався як тимчасовий коуч. Його контракт з "жовтими канарками" розрахований до кінця сезону, тож після його відходу команду має очолити новий фахівець. Серед пріоритетних кандидатів – німець Йоахім Льов, португалець Жорже Жезуш та бразилець Кука. Якщо жодного з вищеназваних тренерів не вдасться підписати – Фенербахче прикладе всіх зусиль, аби запросити Мірчу Луческу.

Нагадаємо, наставник Динамо має досвід роботи у Туреччині – свого часу він привів Галатасарай та Бешикташ до чемпіонства, завоював з "левами" Суперкубок УЄФА і працював з національною збірною країни.

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