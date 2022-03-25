Фенербахче зацікавлений у підписанні двох захисників Шахтаря. Вітао незабаром повинен отримати від турків офіційну пропозицію, стверджує Transfers24hr.

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Водночас за інформацією Fotospor, "канарки" стали фаворитами у боротьбі за Ісмаїлі. Фенербахче нібито запросив агентів гравця у Стамбул для переговорів. Зазначається, що досвідчений бразилець просить у Фенербахче контракт на 2 сезони із зарплатою у 2 млн євро. Це означає, що у Шахтар Ісмаїлі повертатися не планує.

Нагадаємо, що після повномасштабного нападу російських військ на територію України ФІФА дозволила футболістам призупиняти дію контрактів з клубами із цих країн та без перешкод тимчасово переходити в інші команди.

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