Фенербахче вирішив взяти приклад з Галатасарая, який вже підписав Лероя Сане і завершує трансфер Віктора Осімхена.

Жозе Моурінью має намір боротися за чемпіонський титул, і керівництво Фенербахче хоче надати йому для цього всі необхідні засоби. Як інформує FootMercato, ПСЖ допоможе стамбульцям в їхньому проекті.

ПСЖ ризикує втратити Забарного – Тоттенхем готовий перехопити українця і пропонує божевільну суму

Повідомляється, що "канарки" мають намір зберегти орендованого захисника Мілана Шкріньяра, викупивши його за 10 млн євро. Також стамбульський гранд зацікавлений в послугах півзахисника Марко Асенсіо, який другу частину минулого сезону провів в оренді в Астон Віллі, а також в послугах вінгера Канг-Ін Лі.

Боси Фенербахче вважають, що їм під силу переманити це зіркове тріо, адже жоден з цих гравців не отримає місце в стартовому складі ПСЖ в новому сезоні.

"Тренер посивів через мене": Дьокереш – про 109 голів, шок після відходу Аморіма, слабке місце і майбутній трансфер