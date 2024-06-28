Фенербахче хоче переманити у Баварії зірку збірної Франції – гравець покрутив пальцем біля скроні
Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью хотів би бачити у складі своєї команди вінгера Баварії Кінгслі Комана.
Нещодавно Фенербахче запросив на посаду головного тренера Жозе Моурінью, який намагається укомплектувати команду на наступний сезон. "Особливий" уже дав зрозуміти Едіну Джеко, що не зацікавлений у його послугах.
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Також португальський фахівець заявив керівництву свого клубу про те, що було б непогано переманити з Баварії вінгера збірної Франції Кінгслі Комана. Як інформує інсайдер Флоріан Плеттенберг, стамбульський клуб виявив конкретний інтерес до француза. Однак у самого Комана немає бажання переїжджати до Туреччини і продовжувати кар'єру в місцевій Суперлізі.
Минулого сезону 28-річний вінгер провів за Баварію 28 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 5 голами і 3 асистами. Він захищає кольори мюнхенців із 2015 року, і за цей час 8 разів виграв із командою Бундеслігу, 3 рази – Кубок Німеччини, і по одному разу Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і Клубний ЧС. У фіналі ЛЧ-2020 Кінгслі став автором єдиного гола у ворота ПСЖ.
Transfermarkt оцінює вартість Комана в 50 млн євро.
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