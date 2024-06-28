Нещодавно Фенербахче запросив на посаду головного тренера Жозе Моурінью, який намагається укомплектувати команду на наступний сезон. "Особливий" уже дав зрозуміти Едіну Джеко, що не зацікавлений у його послугах.

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Також португальський фахівець заявив керівництву свого клубу про те, що було б непогано переманити з Баварії вінгера збірної Франції Кінгслі Комана. Як інформує інсайдер Флоріан Плеттенберг, стамбульський клуб виявив конкретний інтерес до француза. Однак у самого Комана немає бажання переїжджати до Туреччини і продовжувати кар'єру в місцевій Суперлізі.

Минулого сезону 28-річний вінгер провів за Баварію 28 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 5 голами і 3 асистами. Він захищає кольори мюнхенців із 2015 року, і за цей час 8 разів виграв із командою Бундеслігу, 3 рази – Кубок Німеччини, і по одному разу Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і Клубний ЧС. У фіналі ЛЧ-2020 Кінгслі став автором єдиного гола у ворота ПСЖ.

Transfermarkt оцінює вартість Комана в 50 млн євро.

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