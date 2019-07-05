Фенербахче дійсно цікавиться Коноплянкою, – агент

Агент ФІФА Алааддін Гювен Меміша розповів про можливий перехід Євгена Коноплянки в Фенербахче.

"Коноплянка провів не надто вдалий сезон в Німеччині. Перейти в чемпіонат Туреччини – це був би хороший варіант для нього. Взимку у нього була можливість перейти в Бешикташ, але трансфер зірвався через фінансові причини.

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Зараз Фенербахче дійсно цікавиться Коноплянкою. Для стамбульського клубу було б добре підсилитися таким гравцем. Але трансфер з Шальке в чемпіонат Туреччини може і не відбутися.

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В такому випадку, Коноплянці було б краще залишитися в Бундеслізі і намагатися довести там, що він хороший футболіст", – цитує Меміша Footboom.