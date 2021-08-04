Фенербахче розписало нічию з київським Динамо у товариському матчі. Дивіться відео голів та огляд матчу Фенербахче – Динамо.

Команди обмінялися дальніми пострілами, а на 28-й хвилині кияни вийшли вперед. Циганков вивів на розкішну позицію Лєднєва, який зблизився з голкіпером і чітко пробив у дальній кут. Ще до перерви Еннер Валенсія тричі загрожував воротам Бойка – спочатку воротар Динамо чудово зіграв ногами, а потім хибив сам еквадорець.

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Героїчному Бойку таки довелося витягнути м'яч із сітки на 63-й хвилині. Озіл видав фірмовий асист генія на Пелкаса, і грек поцілив точно поміж ніг Денису. Нічийний рахунок протримався до фінального свистка, хоча обидві команди мали нагоди для здобуття перемоги.