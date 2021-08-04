Мірча Луческу вирішив підготувати Динамо до режиму двох матчів за тиждень. Так, у серпні чинні чемпіони України чергуватимуть поєдинки УПЛ зі спарингами проти топових команд своїх країн – Фенербахче, міланського Інтера та Бешикташа.

Фенербахче – Динамо: де дивитись контрольний матч – несподіваний транслятор

Щоправда, сам румунський наставник у Стамбул не полетів через заборону лікарів. Динамо з ефектного розгрому Вереса стартувало в чемпіонаті. Фенер тільки завершує підготовку до відновлення сезону. Команда Вітора Перейри виграла 4 зі своїх 5 контрольних матчів. Середня результативність бронзових призерів турецької Суперліги у цих спарингах становила 3 голи за гру. Вперше за Динамо зіграє венесуельський форвард Ерік Рамірес.

Стартові склади команд:

Динамо: Бойко – Кендзьора, Забарний, Сирота, Сідклей – Сидорчук – Циганков, Шепелєв, Лєднєв, Родрігес – Рамірес

Фенербахче – Динамо: дивитись матч онлайн – трансляція 4 серпня 2021 року