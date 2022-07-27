Українські вболівальники побоювались першого матчу проти Фенербахче. Думали, що на тлі всіх проблем, та ще й далеко від рідних київських стін, Динамо просто не витримає фізично, не кажучи вже про сирість тактичних напрацювань. Букмекери взагалі не давали шансів "біло-синім".

Фенербахче – Динамо: де дивитися матч-відповідь Ліги чемпіонів

На практиці ж турки виявились не такими вже й грізними суперниками, а кияни – не такими вже й розібраними. Підопічні Мірчі Луческу більш-менш витримали навантаження й продемонстрували грамотну структуру гри, мало що дозволивши Фенербахче. Щоправда, динамівці й самі рідко тривожили чужі ворота. В цілому, фанати у Лодзі побачили нудний, але рівний матч двох рівних команд. Це дає стриманий привід для оптимізму.

Головною проблемою Динамо і перед першою зустріччю, і перед поєдинком у Стамбулі, залишається зіграність та фізичні кондиції. Офіційних матчів не проводили 220 днів, зате було одразу три важких збори за сім місяців – з виходами на пік форми й очікуваними спадами. Гравцям важко звикнути до такого ритму, та і в принципі кожен з них може втягуватись по-своєму. Складний відрізок у збірній теж дався взнаки. Як наслідок, підготовка до сезону виявилась дуже нерівномірною, а звичний футбол Динамо став критично розбалансованим.

В таких умовах Мірча Луческу вирішив спростити гру. У першій зустрічі проти Фенербахче частка лонгболів "біло-синіх" зросла аж до 15% (звичний показник вдвічі менший), темп передач впав до 3,5 за одне володіння (звикли до 4+), м'яч тримали 46% ігрового часу, а сам футбол виявився обережним – без ризикованих рішень і тривалих перепасовок у ключових зонах. Як наслідок, точність передач у штрафний та в зони перед ним впала до рівня андеграунду УПЛ (відповідно, не виникало і моментів), зате було дуже багато єдиноборств та інтенсивний пресинг.

Динамо не звикло і не вміє працювати в такому режимі, а до звичних налаштувань команда, вочевидь, ще не готова. В цьому криється велика небезпека матчу-відповіді. Турки точно повинні додавати в себе вдома, а от чи здатні додати кияни? Втім, при всіх складнощах, "біло-сині" не виглядали гіршими за Фенербахче: підопічні Мірчі Луческу провели 25 позиційних атак, а турки – 24. Сидорчук і Шапаренко витримали навантаження й видали хорошу гру, а Дубінчак порвав правий фланг оборони стамбульців.

Словом, від Динамо сьогодні можна очікувати непоганої якості гри в обережному режимі. Що ж можна очікувати від Фенербахче? Сказати важко, адже це перший офіційний матч у сезоні, однак у Лодзі підопічні Жорже Жезуша зовсім не вразили. Їхній епізодичний пресинг спокійно розбивався киянами. Позиційні атаки виглядали жахливо, стандарти не пішли, а швидкості не розривали "біло-синіх" – як наслідок, якісних моментів було мінімум і не більше, ніж у нашого клубу.

Помітно, що команда ще не звикла до вимог нового тренера. Раніше Фенербахче демонстрував вертикальний футбол, а Жорже Жезуш прийшов вчити "канарок" працювати з м'ячем з позиції сили – втім, з великою кількістю новачків і без провідного центрбека з першим пасом це не можна зробити швидко. Саме тому футбол турків виглядав не менш обережно, ніж футбол Динамо. Вони погано доставляли м'яч у штрафний і занадто перестраховувались при контролі.

Спроба лідерів Фенера компенсувати проблеми індивідуальною активністю особливого зиску не принесла, але в даному випадку турбує практика розбивання матчу на окремі епізоди. Кияни при 102 єдиноборствах провалили боротьбу в захисті, вигравши лишень 58% дуелей – і ближче до фіналу зустрічі в Лодзі, коли Жорже Жезуш провів заміни, це ставало дедалі помітніше. Нашій команді не вистачає кондицій для такого режиму.

Чи стане Фенербахче агресивнішим у себе в Стамбулі? В другому таймі, якщо результат не влаштовуватиме, такий сценарій виглядає дуже ймовірним – втім, у Жорже Жезуша занадто багато приводів для того, щоб зіграти обережніше. У нього є явна діра в обороні, яку Динамо кілька разів розривало завдяки зміщенням Бєсєдіна та ривкам Дубінчака. Розкриття простору, збільшення спроб просування через передачі у високому темпі та ризик отримати контратаку – це не те, що хотів би сивочолий тренер. Те ж саме стосується і киян.

Суперники дуже схожі один на одного в своїх проблемах та способах їх вирішення. Саме цей факт робить матч-відповідь цікавим для футбольних гіків і тактичних аналітиків. Звичайному українському вболівальнику варто готуватись до напруженого "валідолу".

Кадрова ситуація

Практично всі футболісти із заявки Динамо на перший матч поїхали у Стамбул. Виключенням став тільки Супряга, який травмувався ще до зустрічі в Лодзі. Крім того, через важке пошкодження вилетів Кулач – він пропустив літні збори, тож його повернення доведеться чекати довго.

У Фенербахче ситуація не настільки райдужна. ЗМІ повідомляли про травму центрбека Сердара Азіза, а Сангаре та Хакан Яндаш давно перебувають у лазареті. Жорже Жезуш, своєю чергою, повідомив про проблеми із Гюлером, Кінгом та Осайї-Самуелем.

Орієнтовні склади на матч Фенербахче – Динамо

Фенербахче: Алтай – Тіссеран, Новак, Салай, Кадіоглу – Кахведжі, Юксек, Вілліан Арао – Лінкольн, Еннер Валенсія, Россі

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Вербіч – Бєсєдін

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Важко робити прогнози на старті сезону, адже добірка проведених матчів критично мала. Ми можемо відштовхуватись лишень від зборів та поєдинку в Лодзі. Динамо проявило себе логічно – проблеми й чесноти, які були помітні під час підготовки до сезону, проявились у матчі з турками або поступово виправились ще до нього. Зокрема, кияни виявились достатньо витривалими для такого поєдинку, якщо брати в цілому. Фенер же, у порівнянні зі спарингами, відверто розчарував за всіма пунктами.

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Звісно, за "канарок" грає фактор рідних трибун, ширша лавка запасних та дещо кращі кондиції, але в протистоянні з нашим віце-чемпіоном команді критично не вистачає тактичної злагодженості та ідей. Динамо виглядає колективом з кращою ігровою структурою.

І Жорже Жезуш, і Мірча Луческу в першій зустрічі спробували замаскувати недоліки свого футболу обережним стилем. План динамівців більш-менш спрацював, а от ходи "канарок" не змогли переломити хід поєдинку. Вони не вміють розкривати міцні захисні блоки, збиваючись на індивідуальні епізоди. Щоправда, і кияни теж майже нічого не створювали.

Матч-відповідь обіцяє бути напруженим і важким. Можливо, він триватиме до першої помилки, однак у Динамо віриться трішечки більше. У битві приблизно рівних команд системність "біло-синіх" і досвід Луческу виглядають занадто солідними козирями. Жезуш вже не у Бенфіці – його команда тільки починає розбудовуватись. Саме тому ми поставимо на прохід киян.

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