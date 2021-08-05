– Для того ми і проводимо контрольні ігри з такими суперниками – аби якомога краще підготуватися до Ліги чемпіонів і чемпіонату. Гравці повинні приймати це, вони повинні вміти проводити по два матчі на тиждень. Хоч вони і не зіграли по 90 хвилин – хтось 45, хтось 60, дехто трохи більше, але в принципі йде підготовка до сезону через такі ігри.

– Наскільки команда готова до того, щоб витримувати цей графік – по два матчі на тиждень?

– Рівень готовності визначають офіційні ігри і результати. Сьогодні ми зіграли непогано, але хотілося реалізувати свої моменти в атаці. Ну і, звичайно, пропущений гол і моменти, які були у нашого суперника в першому таймі, дають інформацію для того, щоб краще організувати гру в обороні.

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– Оцініть адаптацію Раміреса, який провів на полі один тайм.

– Він непогано виглядав, вигравав єдиноборства. Напевно, йому все ж іще не вистачає мобільності – він усього лише тиждень тренується після паузи. Йому потрібно додати в динаміці, в русі. У нього є всі якості. А коли він додасть у фізичній підготовці, йому буде легше вигравати єдиноборства.

– Сьогодні він показав, що добре асистує...

– Сьогоднішній день вже минув, потрібно завтра показувати, доводити, думати про наступну гру. Зрозуміло, що його брали, спираючись на певні якості. Але ці якості він повинен підкріпити хорошим фізичним станом, тоді йому буде легше грати. Йому потрібно адаптуватися до нашої гри, і тоді краще буде виходити і у нього, і його партнерів по атаці.

– Циганков і Лєднєв добре проявили себе в зв'язці. Оцініть їхню взаємодію.

– Не буду давати оцінку окремим гравцям, кожен повинен виконувати свою роль на футбольному полі. Містер з ними працював весь цей час, давав їм інформацію. Кожен наш футболіст знає, як він має діяти. Незалежно від імен, вони повинні виконати ту роботу, до якої готувалися на тренуваннях. Вони професіонали, тому повинні вміти грати на будь-якій позиції.

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– Як ви підтримували зв'язок з Містером у перерві? Чи ви мали заздалегідь підготовлений план на всю гру?

– Це план, якого Містер дотримується рік його роботи в Динамо. Ти повинен відштовхуватися від своєї гри, контролювати гру. Те, над чим ми працювали з моменту початку підготовки до нового сезону – контрольні гри на зборах, одна гра в чемпіонаті – це те, як готує Містер команду до сезону, чемпіонату і ЛЧ.

– Як вам атмосфера на стадіоні?

– Атмосфера – супер. Щоправда, трибуни тут розташовані трохи далеко від поля, тому акустика не така, як могла би бути. Але думаю, що нашим хлопцям було приємно грати за такої атмосфери, – цитує Караса офіційний сайт Динамо.

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