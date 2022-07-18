– Ви хвилюєтеся перед Фенербахче?

– Якби ми перемогли у тренувальних матчах, я б також хвилювався. Тому хвилююсь як завжди, коли такі відповідальні поєдинки. І хвилюватимуся з першої і до останньої хвилини.

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– Наскільки вас тішить гра, яку показує команда у міжсезоння? Вона далека від ідеальної?

– Я б сказав, що далека від ідеальної. Неможливо не грати офіційні матчі, а лише товариські, благодійні та бути в найкращому стані. Це зовсім інший настрій. Круто, що є такі спаринги з Ліоном, Антверпеном. Молоді гравці набирають досвіду. Але офіційні матчі – це офіційні матчі.

– Наскільки готовий грати Буяльський? Має травму?

– У нього невелика... 100% він гратиме проти Фенербахче, бо це дуже важливий для нас футболіст. Думаю, все буде гаразд, всі підійдуть до матчу у найкращій формі, – запевнив Суркіс в коментарі програмі ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

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