Турецький гранд має кілька новин щодо гравців, які зможуть протистояти Динамо у матчах кваліфікації Ліги чемпіонів.

Фенербахче вирушив на збори в Австрію без Лемоса, Тіссерана, Колкера та Майєра, які мають проблеми зі здоров'ям, повідомляє ntvspor.

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При цьому, від пошкоджень відновились Луїс Густаво, Креспо, Яндаш та Азіз, які вже тренуються з командою.

Зазначимо, що поєдинок другого кваліфікаційного раунду ЛЧ Динамо Київ – Фенербахче відбудеться 20 липня у Лодзі. Матч-відповідь – 27 числа у Стамбулі.

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