Динамо – Фенербахче: суперник киян втратив чотирьох гравців – є і позитивні новини з лазарету
4 липня 20:31 - Читать на русском
Турецький гранд має кілька новин щодо гравців, які зможуть протистояти Динамо у матчах кваліфікації Ліги чемпіонів.
Фенербахче вирушив на збори в Австрію без Лемоса, Тіссерана, Колкера та Майєра, які мають проблеми зі здоров'ям, повідомляє ntvspor.
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При цьому, від пошкоджень відновились Луїс Густаво, Креспо, Яндаш та Азіз, які вже тренуються з командою.
Зазначимо, що поєдинок другого кваліфікаційного раунду ЛЧ Динамо Київ – Фенербахче відбудеться 20 липня у Лодзі. Матч-відповідь – 27 числа у Стамбулі.
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