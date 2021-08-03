Стало відомо, де можна буде переглянути черговий спаринг за участі чинних чемпіонів України.

Вже завтра, 4 серпня, Динамо проведе товариський поєдинок з Фенербахче, який є бронзовим призером Суперліги минулого сезону. Стартовий свисток на Олімпійському стадіоні Ататюрка в Стамбулі пролунає о 19:00.

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Як повідомляє офіційний сайт киян, переглянути контрольний матч можна буде на двох ресурсах – на Yotube-каналі Динамо, а також на 2+2. Цікаво, що телеканал вперше у міжсезоння покаже спаринг киян.

До слова, "біло-сині" вже розпочали новий сезон – у другому турі вони обіграли Верес з рахунком 4:0.

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