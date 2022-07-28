Голкіпер Динамо Георгій Бущан отримав заслужене визнання за свої старання в матчі проти Фенербахче (2:1).

Кияни у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів здолали Фенербахче і продовжують боротися за потрапляння у груповий етап. Уболівальники Динамо визнали найкращим гравцем звітного поєдинку Георгія Бущана.

Фенербахче – Динамо – 1:2 – відео голів та відбитого пенальті Бущаном

Голкіпер відбив пенальті та здійснив кілька хороших сейвів. Завдяки його старанням команда до останнього залишалася у грі, а в екстратаймі змогла вирвати перемогу. В голосуванні за найкращого гравця матчу 77% уболівальників віддали свої голоси за Бущана, поідомляє офіційний сайт Динамо.

Очевидно, що жодному іншому гравцю не вдалося навіть наблизитися до таких показників. Трійку призерів закрили автори голів – Олександр Караваєв (9%) та Віталій Буяльський (6%).

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