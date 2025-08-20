Українець Анатолій Трубін зіграє в цій зустрічі з перших хвилин. Стартовий свисток матчу пролунає о 22:00 за Києвом, а саму гру можна буде подивитися на Megogo.

Бенфіка вирвала перемогу проти аутсайдера – Трубін ледь не привіз гол і врятував, втримавши клін-шит

У порівнянні з останнім матчем у чемпіонаті Португалії головний тренер "орлів" Бруну Лаже зробив дві заміни: замість Андреаса Шельдерупа і Франьо Івановіча з перших хвилин зіграють Флорентіно Луїс і Керем Актюркоглу.

Стартовий склад Фенербахче: Егрібаят – Мюлдюр, Шкріняр, Остерволде – Семеду, Амрабат, Фред, Браун – Шиманскі – Дуран, Ен-Несірі.

Стартовий склад Бенфіки: Анатолій Трубін – Амар Дедіч, Антоніу Сілва, Отаменді, Самуель Даль – Флорентіно, Енцо Барренечеа – Аурснес, Річард Ріос, Керем Актюркоглу – Вангеліс Павлідіс.

