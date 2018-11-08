Фенербахче – Андерлехт – 2:0 – відео голів та огляд матчу

В матчі 4 туру групового турніру Ліги Європи 2018/19 Фенербахче виявився сильнішим за Андерлехт.

Фенербахче вдома дотиснув Андерлехт завдяки голам Вальбуена та Фрая. Гості догравали поєдинок у меншості через вилучення Баккалі.

Ліга Європи: Фенербахче впевнено здолав Андерлехт Макаренка

Українець Євген Макаренко провів на полі всі 90 хвилин.

Фенербахче набрав 7 очок та залишився на 2 позиції в групі, відстаючи від Динамо Загреб на 2 пункти. Андерлехт замикає турнірну таблицю з одним балом.

Ліга Європи 2018/19, 4 тур, група D

Фенербахче – Андерлехт – 2:0

Голи: Вальбуена, 71, Фрай, 74

Вилучення: Баккалі, 79