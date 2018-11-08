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Фенербахче – Андерлехт – 2:0 – відео голів та огляд матчу

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Фенербахче – Андерлехт – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Фенербахче – Андерлехт – відео голів та огляд матчу 08.11.2018 / фото: ФК Фенербахче

В матчі 4 туру групового турніру Ліги Європи 2018/19 Фенербахче виявився сильнішим за Андерлехт.

Фенербахче вдома дотиснув Андерлехт завдяки голам Вальбуена та Фрая. Гості догравали поєдинок у меншості через вилучення Баккалі.

Ліга Європи: Фенербахче впевнено здолав Андерлехт Макаренка

Українець Євген Макаренко провів на полі всі 90 хвилин.

Фенербахче набрав 7 очок та залишився на 2 позиції в групі, відстаючи від Динамо Загреб на 2 пункти. Андерлехт замикає турнірну таблицю з одним балом.

Ліга Європи 2018/19, 4 тур, група D

Фенербахче – Андерлехт – 2:0

Голи: Вальбуена, 71, Фрай, 74

Вилучення: Баккалі, 79

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга Європи4 турШюкрю Сараджоглу (Стамбул)

Фенербахче - Андерлехт: Четвер 08 листопада 2018

Фенербахче
Матч завершено
2 : 0
Андерлехт
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Українці за кордоном Ліга Європи Відеоновини Фенербахче - Андерлехт Євген Макаренко Євген Макаренко Андерлехт Андерлехт Фенербахче Фенербахче
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