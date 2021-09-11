Феміністичні організації готують акцію протесту, яку планують провести під час матчу 4-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед. Звітний поєдинок може стати для Кріштіану Роналду першим за манкуніанців після повернення в АПЛ.

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Феміністки хочуть привернути увагу до справи моделі Кетрін Майорги, яка стверджує, що стала жертвою зґвалтування, повідомляє Daily Mail. Процес почався у вересні 2018 року, після того, як модель подала позовну скаргу на Кріштіану Роналду. Майорга стверджувала, що отримала від футболіста 375 тисяч доларів за мовчання.

До слова, вперше Майорга публічно звинуватила Роналду в згвалтуванні у вересні 2018 року. Вона стверджувала, що злочин стався у 2009 році в Лас-Вегасі. Спортсмен пізніше нібито виплатив їй за мовчання. Роналду все заперечував. У липні 2019-го прокуратура Лас-Вегаса визнала необґрунтованими звинувачення Майорги на адресу футболіста.

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