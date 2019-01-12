Феллаїні знову зацікавив Мілан

Півзахисник англійського Манчестер Юнайтед Маруан Феллаїні може продовжити кар'єру в італійській Серії А.

"Россонері" проявляють інтерес до бельгійця, повідомляє Het Nieuwsblad.

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Новий керманич Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер не розраховує на Феллаїні, тому півзахисник може покинути Олд Траффорд у січні або ж під час літнього трансферного вікна.

Минулоріч Мілан вже вів перемовини з 31-річним хавбеком, але той вирішив підписати новий контракт із МЮ. Також на Феллаїні претендують Порту та китайський Гуанчжоу Евергранд.

У сезоні 2018/19 Маруан Феллаїні провів 21 матч у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі. Його контракт із "червоними дияволами" чинний до літа 2020 року.

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