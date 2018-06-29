Феллаїні: У плей-офф не буває слабких суперників, ми повинні показати, що вміємо

Хавбек збірної Бельгії Маруан Феллаїні прокоментував перемогу над Англією в матчі заключного туру групового етапу ЧС-2018.

"Це був складний матч, але найголовніше, що ми добилися результату. Англія домоглася виходу в більш вигідну частину турнірної сітки? Ну, удачі їм!

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Насправді, на стадії плей-офф не буває слабких суперників – грають кращі. Ми теж повинні показати, що вміємо.

Що знаю про Колумбію, з якої зіграє Англія? Фалькао відмінно завершує атаки. Він може якісно бити з далеких дистанцій. У нього був складний період, але тепер він знову впевнений в собі", – цитує футболіста портал Чемпіонат.

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