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Феллаїні пропустить серйозний термін через травму, Санчес готовий грати

12:22 161 Читать на русском
Феллаїні пропустить серйозний термін через травму, Санчес готовий грати
Маруан Феллаїні / Sky

Хавбек Манчестер Юнайтед Маруан Феллаїні не допоможе своїй команді тривалий час.

Феллаїні на тренуванні пошкодив литковий м'яз. На відновлення йому знадобиться 3-4 тижні. Про це повідомив головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер.

Сульшер стартував із рекордних 6-ти перемог на чолі Манчестер Юнайтед і повторив досягнення легендарного Басбі

У суботньому матчі з Брайтоном (17:00 за Києвом) за "дияволів" не зіграють також Кріс Смоллінг і Маркос Рохо. Натомість Алексіс Санчес готовий повернутися на поле. Поль Погба також зможе вийти на матч, хоча у середу він не тренувався з командою.

Нагадаємо, що після 22 турів АПЛ Манчестер Юнайтед на 6 очок відстає від зони Ліги чемпіонів, але дуже успішно виступає під керівництвом нового тренера – 5 перемог у чемпіонаті поспіль.

"Я забив 14 голів в одному матчі". Уле Гуннар Сульшер – про вірність МЮ, фінал-99 і перемогу над чемпіонами світу

Теги
Англія Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Алексіс Санчес Алексіс Санчес Маруан Феллаїні Маруан Феллаїні
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