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Феллаїні назвав несподівану причину невдач Манчестер Юнайтед, пригадавши Моурінью

21:18 175 Читать на русском
Феллаїні назвав несподівану причину невдач Манчестер Юнайтед, пригадавши Моурінью
Маруан Феллаїні та Жозе Моурінью / фото із соцмереж

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Маруан Феллаїні вважає, що керівництво "червоних дияволів" несправедливо ставиться до тренерів команди.

"Вони призначали Девіда Мойєса і не дали йому часу. Потім був Луї ван Гал, якому дали два роки. Коли у нас почало виходити і ми виграли Кубок Англії, його звільнили, бо клуб хотів швидко почати перемагати.

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Вважаю, що в МЮ поспішили зі звільненням Жозе Моурінью. Тренеру потрібно багато футболістів, щоб втілити свою філософію на полі. Він хотів побудувати команду, але його звільнили через два з половиною роки. Моурінью в перший сезон впорався приголомшливо, поліпшив команду і перемагав. Потім було складніше, але він намагався

Щоб побудувати команду, потрібно більше двох років. Не знаю, що буде з Уле Гуннаром Сульшером. Він хотів бачити в команді молодих гравців, але у них будуть як злети, так і падіння – це неминуче з молодими гравцями", – цитує Феллаїні Daily Mail.

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