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Феллаїні: Бельгія знає, як скористатися слабкими місцями Бразилії

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Феллаїні: Бельгія знає, як скористатися слабкими місцями Бразилії
Маруан Феллаїні / Фото: ФІФА

Хавбек збірної Бельгії Маруан Феллаїні поділився очікуваннями на матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Бразилії.

"На нас чекає цікавий матч з Бразилією. Проблеми Бразилії з контратакою під сильним пресингом? Ми знаємо, що в складі цієї збірної є гравці високого класу. Але у них теж є слабкі місця, і ми знаємо, як цим скористатися. Упевнений, що і в плані оборони ми можемо їм щось запропонувати.

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Подивимося, що буде в суботу – тоді я ще поділюся думками. Для мене, як для представника мого покоління в збірній Бельгії, майбутній матч – найважливіший з усіх.

Немає нічого важливішого, ніж перемогти бразильців і вийти в півфінал", – цитує футболіста портал Чемпіонат.

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ЧС 20181/4 фіналу

Бразилія - Бельгія: П'ятниця 06 липня 2018

Бразилія
до матчу
3
дн
:
19
год
:
42
хв
Бельгія
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Маруан Феллаїні Маруан Феллаїні Бельгія Бельгія ЧС 2018 Бразилія - Бельгія
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