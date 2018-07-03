Феллаїні: Бельгія знає, як скористатися слабкими місцями Бразилії

Хавбек збірної Бельгії Маруан Феллаїні поділився очікуваннями на матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Бразилії.

"На нас чекає цікавий матч з Бразилією. Проблеми Бразилії з контратакою під сильним пресингом? Ми знаємо, що в складі цієї збірної є гравці високого класу. Але у них теж є слабкі місця, і ми знаємо, як цим скористатися. Упевнений, що і в плані оборони ми можемо їм щось запропонувати.

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Подивимося, що буде в суботу – тоді я ще поділюся думками. Для мене, як для представника мого покоління в збірній Бельгії, майбутній матч – найважливіший з усіх.

Немає нічого важливішого, ніж перемогти бразильців і вийти в півфінал", – цитує футболіста портал Чемпіонат.

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