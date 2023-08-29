Португальський форвард з сумом спостерігав з лави запасних за тим, як його команда здобула розгромну перемогу над Райо Вальєкано (0:7). Жоау Феліш має намір покинути Атлетіко найближчим часом.

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Як інформує Relevo, португалець вже здав свій будинок в Мадриді новому орендатору. Феліш сподівається до завершення трансферного вікна отримати пропозицію від Барселони. Втім, каталонці не поспішають залучати нападника до своєї команди. Іншим варіантом Феліша є переїзд до Саудівської Аравії, яка вже намагалася підписати гравця. Раніше повідомлялось, що Ліверпуль спробує підписати португальця, якщо Мохамед Салах покине команду. Але, схоже, Жоау не має намір повертатися в АПЛ.

Нагадаємо, що після скандально інтерв'ю Феліша, де він зізнався в любові до Барселони, Атлетіко повністю почав ігнорувати гравця. Чинна угода нападника з мадридцями розрахована до 2027 року.

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